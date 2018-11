The Tony Awards are underway tonight in New York City, and with a guest list that includes Lupita Nyong’o, Oprah, Michelle Williams, and Jessica Lange—as well as, naturally, the entire cast of “Hamilton”—it’s bound to be a memorable evening. Ahead, we’re keeping tabs on the red carpet, so check back to see what the nominees and presenters wore for Broadway’s big night.

1 of 31 Lupita Nyong'o in a Boss gown and Tiffany & Co. jewelry Photo: Getty Images Cate Blanchett in Louis Vuitton Photo: Getty Images Claire Danes in Narciso Rodriguez Photo: Getty Images Uzo Aduba Photo: Getty Images Michelle Williams in Louis Vuitton Photo: Getty Images Joan Smalls in Altuzarra Photo: Getty Images Jourdan Dunn in Zac Posen Photo: Getty Images Renée Elise Goldsberry in Marc Jacobs Photo: Getty Images Allison Williams Photo: Getty Images Danielle Brooks Photo: Getty Images Tavi Gevinson Photo: Getty Images Saoirse Ronan Photo: Getty Images Keri Russell Photo: Getty Images Lucy Liu Photo: Getty Images Karolina Kurkova Photo: Getty Images Anna Wintour Photo: Getty Images Jane Krakowski Photo: Getty Images Diane Lane Photo: Getty Images Rose Byrne Photo: Getty Images Jessica Lange Photo: Getty Images Mary Elizabeth Winstead in Zuhair Murad Photo: Getty Images Pascale Armand Photo: Getty Images Liya Kebede in Proenza Schouler Photo: Getty Images Danai Gurira Photo: Getty Images Busy Philipps Photo: Getty Images Jenna Ushkowitz Photo: Getty Images Judith Light Photo: Getty Images Bee Shaffer in an Edie Parker clutch Photo: Getty Images Heather Headley Photo: Getty Images Nicolette Robinson Photo: Getty Images Leona Lewis Photo: Getty Images