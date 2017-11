This Venezuelan Beauty Queen Looks Identical to Kim Kardashian, and the Internet Can’t Even

Hollywood’s supply of celebrity lookalikes is never-ending. And with Kardashian-Jenner doppelgängers pretty much making up 90 percent of that group, it comes as no surprise that a new Kim Kardashian clone would emerge to take her crown.

Sthefany Gutiérrez, an 18-year-old beauty queen from Venezuela, is breaking the internet for how much she looks like the “Keeping Up with the Kardashians” star. Gutiérrez, who currently serves as her home country’s current Miss Venezuela, has been touted as the “Latin Kim Kardashian” for her uncanny looks. Some fans even went so far to say that Gutiérrez and Kardashian “look 100 percent alike,” People first reported.

Siempre tuve la fè y hoy estoy aquí más cerca❤ Gracias a todos los que hoy forman parte de este sueño🌌 A post shared by Sthefany Gutierrez Gutierrez (@sthefanygutierrez1) on Oct 25, 2017 at 6:15pm PDT

Though Gutiérrez is far from Kim Kardashian reincarnated, we can see the similarity. Both women are known for their mermaid-length, sleek black hair and have an affinity for played-up cat eyes and a good tan.

With all celebrity doppelgängers, there’s always a debate. Peek at Gutiérrez’s most uncanny lookalike photos below and decide for yourself: Is she or isn’t she Kim Kardashian’s doppelgänger?

Mi #tbt donde todo empezó!!😆 Y son muchísimas las personas a las cuales tengo que agradecer por ayudarme a lograr esta meta en mi vida. Experiencia que he disfrutado al máximo. Gracias infinitas a Dios y mi Virgencita del Valle🙇 No dejen de ver esta noche a las 7:00 pm por Venevisión, Missvenezuela.com On DirecTV la transmisión totalmente en vivo A post shared by Sthefany Gutierrez Gutierrez (@sthefanygutierrez1) on Nov 9, 2017 at 8:31am PST

La dinámica para hacer funcionar cualquier cosa es: poner tu amor en ella💗 A post shared by Sthefany Gutierrez Gutierrez (@sthefanygutierrez1) on Sep 8, 2017 at 5:14pm PDT